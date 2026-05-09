Äitienpäivälahjaksi moni äiti haluaisi tavaran sijaan jotain muuta – eikä edes itselleen.
Äitienpäivän tuttuihin perinteisiin kuuluvat kukat. Ruusu on turvallinen valinta äitienpäiväkukaksi. Värillä ei ole juuri väliä.
– Toki vaaleanpunaiset ja punaiset, kuten aina aikaisemminkin, mutta ihanat keltaiset ja oranssit ovat myöskin nousussa, kertoo Espoon Tapiolassa toimivan Kukkatalo Marittan hortonomi Leila Anttalainen.
Ruusu ei ole ainoa vaihtoehto.
– Ei. Hortensia on se toinen klassikko. Sitä löytyy kolmessa eri värissä: valkoisena, sinisenä ja vaaleanpunaisena, hortonomi sanoo.
– Hortensia taitaa vielä olla ykkönen, mutta epäilen, että tänä vuonna se on ruusu. Ruusun suosio on kovasti nousussa.
Lue myös: Näin päiväkodin lapset kuvailevat äitejään: "Rakas, ihana, lämmin" – katso suloinen video askarteluhetkestä
Eikä siinä vielä kaikki. Vaihtoehtoja todella piisaa.
– On tullut paljon lasitettuja parvekkeita, missä nämä vanhat kunnon kasvit eivät enää viihdy, niin sitten on tullut nämä sitruskasvit Välimeren kasveista, joista löytyy eri kokoja ihanasti, Anttalainen intoilee.
– Sen lisäksi myöskin esimerkiksi bougainvillea eli ihmeköynnös on aivan todella hieno ja valtavasti kasvaa kesän aikana.
"Olen saanut niin paljon"
Kukkia äidille, kyllä, mutta niiden kylkeen moni harkitsee tietenkin äitienpäivälahjan hankkimista.
Monen äidin lahjatoiveista ei löydy kukkamaljakoita, kaulahuiveja tai muuta tavaraa, vaan jotain ihan muuta.
Ainakin Lapin eteläisimmässä saamelaiskylässä Vuotsossa asian laita on näin.