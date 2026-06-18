Kysyimme asiantuntijalta, miksi juhannuksena on tapana polttaa kokkoa.
Juhannukseen, tuohon keskikesän ja valon juhlaan, liittyy erilaisia perinteitä, kuten koivut ovenpielessä ja juhannuskokon polttaminen. Arkistotutkija Juha Nirkko Suomalaisen kirjallisuuden seurasta kertoo MTV Uutisille, että monelle tuttu juhannuskokko on sekin ikivanha perinne.
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Ukko vaihtui Johannes Kastajaan
Juhannus on vanha suomalainen juhla, kerrotaan SKS:n juhlakalenterissa. Juhlaa kutsuttiin aiemmin Ukon juhlaksi ja nimensä mukaisesti silloin juhlittiin sään, ukkosen ja sadon jumalaa.
Katolinen kirkko vaihtoi keskiajalla juhlan nimeksi juhannus. Nimi juontaa juurensa Johannes Kastajasta, jonka muiston kunniaksi päivää vietetään.
Yllä olevalla videolla sittemmin eläkkeelle jäänyt arkistotutkija Juha Nirkko tiivistää, mitä merkityksiä juhannuskokkoon on yhdistetty.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilla kerrotaan, että Johannes Kastajaa pidetään Jeesuksen edelläkävijänä, jonka tehtävänä oli valmistaa tietä Jeesukselle. Johannes Kastajan kerrotaan syntyneen puoli vuotta ennen Jeesusta, 24. kesäkuuta eli juhannuksena.