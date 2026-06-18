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Juhannuksen tuttu tapa on ikivanha – mistä kokkoperinne kumpuaa?

Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilla kerrotaan, että Johannes Kastajaa pidetään Jeesuksen edelläkävijänä, jonka tehtävänä oli valmistaa tietä Jeesukselle. Johannes Kastajan kerrotaan syntyneen puoli vuotta ennen Jeesusta, 24. kesäkuuta eli juhannuksena.

Juhannus on vanha suomalainen juhla, kerrotaan SKS:n juhlakalenterissa. Juhlaa kutsuttiin aiemmin Ukon juhlaksi ja nimensä mukaisesti silloin juhlittiin sään, ukkosen ja sadon jumalaa.

Juhannukseen, tuohon keskikesän ja valon juhlaan, liittyy erilaisia perinteitä, kuten koivut ovenpielessä ja juhannuskokon polttaminen. Arkistotutkija Juha Nirkko Suomalaisen kirjallisuuden seurasta kertoo MTV Uutisille, että monelle tuttu juhannuskokko on sekin ikivanha perinne.

Kysyimme asiantuntijalta, miksi juhannuksena on tapana polttaa kokkoa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Kristinuskoa omaksuessa ei ole oltu tyhmiä, vaan on mietitty, että kannattaa tuoda usko tilanteisiin, joissa jo vanhastaan juhlitaan valoa, Nirkko toteaa.

SKS kertoo, että muutoin kristinusko ei ole juhlaan vaikuttanut, sillä monet kansanuskon tavat ja perinteet näkyvät yhä tänä päivänä.

Useampikin juhannuskokko

Kokkoon liittyy erilaisia perinteitä ja juhannustaiat kuuluvatkin kesään. Kokon ympärillä on tanssittu ja siitä on tulkittu enteitä.

SKS:n arkistoja tarkastellut Nirkko kertoo, että juhannuksena on saatettu tehdä erilaisia kokkorakennelmia. Aluksi on voinut olla niin sanottuja lämmittelykokkoja (risu- ja havukokkoja) ennen isompaa varsinaista kokkoa.

Vanha juhannusperinne

Kokkoperinteessä on havaittavissa eroja sen suhteen, missä päin Suomea on asuttu.

– Kyllä se vanhaa perinnettä ja aika yleisesti tunnettua on, mutta kuitenkin enemmän itä- kuin länsisuomalainen juttu. Mutta on juhannustulia polteltu rannikollakin.