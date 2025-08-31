Jättiyllätys TTK:ssa – Vappu Pimiä lopettaa ohjelman juontajana

Vappu Pimiä kertoo Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tämän syksyn olevan hänelle viimeinen sen juontajana.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokausi alkoi sunnuntaina 31. elokuuta suuruutisella. Jakson päätteeksi ohjelman toinen juontaja Vappu Pimiä kertoi jättäytyvänsä työstään tuotantokauden päätteeksi.

– Pitkän pohdinnan päätteeksi olen päättänyt, että tämä jää viimeiseksi Tanssii Tähtien Kanssa -kaudekseni. Olen rakastanut tehdä tätä ohjelmaa, elämässäni on tapahtunut tosi paljon merkittäviä asioita tämän ohjelman aikana, olen saanut täältä valtavasti ystäviä ja tämä on ollut yksi elämäni tärkeimmistä merkkipaaluista, Pimiä kertoo jaksossa.

Pimiä aloitti TTK:n juontajana vuonna 2009. Sitä ennen hänet nähtiin ohjelmassa tähtioppilaana vuonna 2008 tähtiopettaja Jani Rasimuksen parina.

Tuleva tuotantokausi on Pimiälle viidestoista. Hän on juontanut ohjelmaa vuosien varrella yhdessä Marco Bjurströmin, Mikko Leppilammen sekä viimeisimpänä Ernest Lawsonin kanssa.