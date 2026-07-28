Tänään ukkostaa rajusti eri puolilla maata, kertoo Ilmatieteen laitos.
Tiistaina ukkostaa paikoin rajusti eri puolilla maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Varoituksia on voimassa yhteensä 28 maa-alueella ja viidellä merialueella.
Varoituksia rajusta ukonilmasta
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa varoitetaan rajusta ukonilmasta: ukkoskuuroihin voi liittyä yli 15 m/s puuskia sekä tuulivahinkoja ja lyhyitä sähkökatkoja.
Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Ranualla, Posiolla, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa puuskat voivat olla yli 25 m/s. Varoituksen mukaan tuulivahinkoja voi syntyä laajemminkin, paikoin jopa yhtenäisinä vahinkoalueina, ja seurauksena voi olla pitkiä sähkökatkoja sekä häiriöitä teleliikenteessä.
Simossa, Kemissä, Keminmaassa, Torniossa, Ylitorniossa, Tervolassa ja Pellossa ukkospuuskat voivat niin ikään ylittää 15 m/s.
Myös Kolarissa, Muoniossa, Kittilässä, Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella saadaan kovia tuulenpuuskia.
Lue myös:
Voimakkaita sateita
Sadevaroitus on voimassa Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Simossa, Ranualla, Posiolla, Kemissä, Keminmaassa, Torniossa, Ylitorniossa, Tervolassa, Pellossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa.