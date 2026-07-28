Raju ukkosrintama jyrää Suomen yli – puuskat jopa 25 m/s

Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Ranualla, Posiolla, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa puuskat voivat olla yli 25 m/s. Varoituksen mukaan tuulivahinkoja voi syntyä laajemminkin, paikoin jopa yhtenäisinä vahinkoalueina, ja seurauksena voi olla pitkiä sähkökatkoja sekä häiriöitä teleliikenteessä.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa varoitetaan rajusta ukonilmasta: ukkoskuuroihin voi liittyä yli 15 m/s puuskia sekä tuulivahinkoja ja lyhyitä sähkökatkoja.

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Merialueilla on tuulivaroitus Suomenlahdella (itä- ja länsiosa) ja Perämerellä (etelä- ja pohjoisosa) tuuli voi yltyä 12 m/s ja olla vaarallista huviveneille.