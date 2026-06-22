Niko Saarinen aloitti radiojuontajana vuonna 2022.
Juontaja Niko Saarinen lopettaa työnsä radiossa. Hänen viimeinen lähetyksensä kuullaan Radio NRJ:n taajuuksilla perjantaiaamuna 26. kesäkuuta.
Saarinen aloitti radiojuontajana NRJ:llä vuonna 2022. Hän ja Julianna Jokela luotsasivat NRJ:n aamulähetyksiä toukokuuhun 2025 saakka, jonka jälkeen samalla kanavalla alkoi hänen, Mari-Prinsessa Ståhlhammarin ja Niko Nousiaisen juontama Saarinen Shöy -aamuohjelma.
Niko Saarinen ja juontajakollegat Niko Nousiainen ja Mari-Prinsessa Ståhlhammar.All Over Press
Saarinen kertoo tienneensä jo vuosi sitten, että hän teki radiota "jatkoajalla". Hän paljastaa tehneensä päätöksen lopettamisesta kaksi viikkoa ennen kuin Saarinen Shöy -ohjelma oli ehtinyt edes alkaa.
– Olisin halunnut jättäytyä pois jo ennen kuin Saarinen Shöy -alkoi. Minulla oli olo, etten ole valmis hyppäämään enää aamuradioon, hän kertoo MTV Uutisille.