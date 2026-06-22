Saarinen painottaa kuitenkin nauttineensa uuden show’n luotsaamisesta kollegoidensa Ståhlhammarin ja Nousiaisen kanssa. Hän alleviivaa, ettei lopettamispäätökseen liity juontajien välistä draamaa.



– Olemme puhuneet koko ajan yhdessä avoimesti siitä, että olen NRJ:n aamussa jatkoajalla. Se ei ollut salaisuus. Lopulta päätös syntyikin vain aikaisemmin kuin olimme olettaneet. Olin tehnyt deadlinen, että olisin ollut tuossa kaksi vuotta, mutta päätin, ettei minun tarvitse olla, minulla on lupa lähteä, hän sanoo.



Juontajan mukaan päällimmäinen syy radiosta jättäytymisen taustalla on hänen suuri työmääränsä ja vähäinen vapaa-aikansa. Aamuradio ei enää sovi kaikkien hänen tv-, some- ja podcast-töidensä rinnalle.



– Tämä lähti siitä, kun tajusin, että tarvitsen enemmän vapaa-aikaa. Sanon, että aamuradio on ottanut enemmän kuin se on antanut.



Radion aiheuttama työstressi on ollut kovaa. Saarinen kertoo huomanneensa maaliskuussa, että hänen päästään alkoi irrota hiustuppoja. Hän veikkaa, että asialla saattaa olla tekemistä kovan stressin kanssa.



– Ihotautilääkäri sanoi, ettei se suoranaisesti voi välttämättä johtua stressistä, mutta sekin vaikuttaa asiaan. Se oli oikeastaan ensimmäinen hetki, joka pysäytti minut. En voi suoraan tietää mistä se johtuu, mutta näen radion olevan se, mikä on aiheuttanut minulle viime aikoina eniten stressiä, hän sanoo.



– Rakastan radiota, mutta veikkaan, että minun on pakko jäädä pois oman henkisen hyvinvointini vuoksi, hän jatkaa.