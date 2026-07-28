Tunnettu ruokasisällön tuottaja ei arvosta italialaista erikoisuutta.

Moni tietää italialaisten pääsääntöisesti tyrmäävän suomalaisten suosikkitäyte ananaksen pizzassa. Italiasta löytyy kuitenkin oma erikoisuutensa, jota moni Suomessa saattaa puolestaan hämmästellä.

Pizzat järjestykseen

Italiassa syntynyt ja kasvanut, nykyään Australiassa asuva kokkiohjelman juontaja, ruokabloggari, suosittu ruokasisällöntuottaja sekä yhdessä vaimonsa kanssa italialaisesta ruoasta kirjan kirjoittanut Vincenzo Prosperi rankkasi tuttuja pizzoja järjestykseen videollaan.

Siinä missä mortadella-, pistaasi- ja stracciatella -pizza sekä pizza margherita saivat parhaimmat pisteet Prosperilta, laittoi Prosperi vähemmän yllättäen ananastäytteen huonoimpien pizzojen joukkoon.

– Saatat pitää siitä, mutta kokeile ensin sataa muuta täytettä, ennen kuin kokeilet tätä, Vincenzo's Plate -nimellä sosiaalisessa mediassa vaikuttava mies naljailee.

Katso videolta, miten italialaissyntyinen Prosperi laittoi pizzat järjestykseen. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

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