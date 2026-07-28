Roberto Mancini palaa Italian jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan paikalle, useat mediatalot uutisoivat.

Italian uuden päävalmentajan valinta on herättänyt kohua, sillä aiempi ykkösehdokas Andrea Pirlo putosi listalta venäläisen vedonlyöntiyhtiön kanssa tekemänsä yhteistyön takia.

Maanantai-iltana Italian jalkapalloliiton tekninen johtaja Paolo Maldini erosi neuvonantajansa Leonardon kanssa Pirlo-sotkun takia.

Mancinin nimityksestä uutisoivat muun muassa Sky Italia ja uutistoimisto Reuters.

61-vuotias Mancini valmensi Italian Euroopan mestariksi kesällä 2021. Sen jälkeen hän on valmentanut Saudi-Arabian maajoukkuetta ja qatarilaista Al-Saddia.

Mancini on valmentanut seurajoukkuetasolla muun muassa Interiä, Fiorentinaa ja Manchester Cityä. Hän on ollut voittamassa kolme Italian Serie A:n ja yhtä Englannin Valioliigan mestaruutta.

Italian aiempi päävalmentaja Gennaro Gattuso erosi huhtikuussa, kun Italia oli hävinnyt ratkaisevan MM-karsintaottelun Bosnia-Hertsegovinalle.