TTK:n uudet tähtioppilaat julkistetaan torstaina 6. elokuuta, mutta tähtiopettajat ovat jo antaneet pientä vihiä tulevista pareistaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma palaa elokuussa tv-ruutuihin jo 19. tuotantokauden merkeissä. Tuleva kausi tuo mukanaan muutoksia, kun Ernest Lawson saa rinnalleen uuden juontoparin, TTK:n orkesteri uudistuu ja tähtiopettajien remmiin hyppää uusi kasvo Katri Riihimäki.

Lisäksi Claudia Ketonen tekee tulevalla kaudella paluun TTK:n tähtiopettajakaartiin.

Ketonen ja TTK:n tähtiopettajana jatkava Valtteri Palin vierailivat tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa. Kaksikko kertoi, millaiset henkilöt he saavat tulevana syksynä tähtioppilaikseen.

– Hän on tosi iloinen tyyppi. Ihana persoona. Kun tapasimme, hän oli niin symppis ja ihana tyyppi. Myös aika erilainen kuin minulla on ollut aiemmilla kausilla, Palin kertoi.

Palinin tähtioppilaita ovat aiemmilla kausilla olleet Tia-Maria "Tinze" Sokka,