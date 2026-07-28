Jalkapallon MM-kisojen jälkipyykkiä jynssätään edelleen. Nyt virallinen taho toteaa, ettei Sveitsin tähteä olisi pitänyt ajaa ulos pudotuspeliottelusta Argentiinaa vastaan.
Sveitsi taipui Argentiinalle MM-puolivälierässä jatkoajan jälkeen. Sveitsin Breel Embolo sai toisella puoliajalla toisen keltaisen kortin ja sen myötä ulosajon.
Embolon jälkimmäinen varoitus tuli filmaamisesta, jonka hän sai VAR-tarkistuksen jälkeen. Kortti oli ensin menossa Argentiinan Leandro Paredesille.
Jalkapallon sääntöjä valvova elin IFAB julkaisi tiistaina lausunnon, jossa se selvensi, että vaikka VAR-tarkistuksella keltaisen kortin saava pelaaja voidaan vaihtaa, ei videoita voida käyttää itse rikkeen (tässä tapauksessa filmaamisen) tarkistamiseen.
Kortin saaja olisi voitu vaihtaa siis vain, jos rike olisi ollut sama. Nyt Paredesin fyysinen rike vaihtui siis Embolon filmaamiskorttiin.
Argentiina jyräsi miesylivoimalla lopulta 3–1-voittoon ja marssi aina finaaliin asti. Siellä Espanja oli kuitenkin parempi Ferran Torresin jatkoaikamaalilla.