Viimeisestä TTK-kaudestaan vuosi sitten vihjaillut Sami Helenius pyörsi päätöksensä ja hänet nähdään vielä tulevalla kaudella TTK:ssa.

Tanssii Tähtien Kanssa palaa ruutuihin sunnuntaina 30.8. Kaudella nähtävät tanssinopettajat julkaistiin tänään 30.6.

Tähtiopettajana nähdään muun muassa Sami Helenius, jolle viime kauden piti olla viimeinen.

Vuodesta 2009 mukana ollut Helenius ilmoitti jo viime kesänä Instagramissa, että lähtee ohjelmaan mukaan vielä kerran.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Syksyllä Tanssii Tähtien Kanssa vielä yhden kerran, Helenius kirjoitti tuolloin.

Helenius kertoo nyt pohtineensa tuolloin paljon sitä, että haluaisi suunnitella aikataulujaan vapaammin ja päästä esimerkiksi mökille viikonloppuisin myös syksyllä.

Eräs hetki viime vuoden joulukuussa sai kuitenkin miehen pyörtämään päätöksensä TTK-jatkon suhteen.

Hän oli vaimonsa, tanssinopettaja Jutta Heleniuksen kanssa Huomenta Suomen haastattelussa, kun ruudulle lävähti TTK:n juontaja Ernest Lawsonin yllätysterveiset.

– Videolla Erkku kertoi, että toivoisi minun jatkavan vielä yhden kauden verran TTK:ssa. Tuntui kivalta, että hän toivoi minua vielä osaksi työyhteisöä, ja etenkin, kun Erkku on sellainen hengenluoja. Tuntui tärkeältä, että viesti tuli häneltä, Helenius kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Myös Jutta Helenius kokee miehensä päätöksen oikeaksi ja tukee häntä siinä.

– On hän vähän vitsaillut, että nyt sitten lauletaan koko syksyn ajan Europen The Final Countdown -biisiä, Helenius naurahtaa.

Sami Heleniuksen mukaan tuleva ja hänen oletettavasti viimeinen TTK-kautensa tuntuu kutkuttavalta. Järjestyksessään se tulee olemaan hänen 14. TTK-kautensa. Hän on päässyt jo tapaamaan tulevan tanssiparinsa.

– Minulla on todella mukava pari tälläkin kaudella. Olemme tavanneet hänen kanssaan jo keväällä ensimmäisen kerran ja suunnittelimme tulevaa kautta. Tietysti sitä ei vielä tiedä, miten kausi menee tanssillisesti. Sen näkee vasta, kun treenit alkavat, Helenius sanoo.

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 30.8.