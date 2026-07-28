Kuolleita vauvoja löytyi pahvilaatikoista Ranskassa.
Viisi vastasyntyneen vauvan ruumista löytyi ranskalaispariskunnan kotoa Orangen kaupungista Etelä-Ranskasta, kertoo paikallismediat.
Poliisi löysi vastasyntyneiden ruumiit parin kotoa sen jälkeen, kun äiti synnytti terveen poikalapsen maanantaina 27. heinäkuuta.
Pariskunnalla on ennestään 8- ja 12-vuotiaat lapset.
Lehtitietojen mukaan vanhemmat olivat riidelleet kotonaan pahvilaatikon sisällöstä, minkä yhteydessä mies oli löytänyt jo mätänemisvaiheessa olleen vauvan ruumiin sieltä.
Mies vei ruumiin sairaalaan ja ilmoitti tapahtuneesta, minkä jälkeen poliisi oli tehnyt kotietsinnän pariskunnan kotona.
Poliisi löysi neljän muun vauvan ruumiit muoviin käärittyinä pahvilaatikoista.