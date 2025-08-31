Vappu Pimiä kertoo MTV Uutisille, miksi vetäytyy TTK:sta: "Haluan lähteä ennen kuin se tapahtuu"

Vappu Pimiän päätös lopettaa Tanssii Tähtien Kanssa -juontajana on kypsynyt parin vuoden ajan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäinen jakso sunnuntai-iltana 31. elokuuta päättyi shokkiuutiseen juontaja Vappu Pimiän ilmoitettua, että tämä syksy tulee olemaan hänelle viimeinen sen juontajana.

Pimiä aloitti TTK:n juontajana vuonna 2009. Edellisvuonna hän oli itse tanssinut parketilla tähtiopettaja Jani Rasimuksen oppilaana, ja seuraavana vuonna hän sai soiton ja tarjouksen ryhtyä ohjelman juontajaksi.

Sittemmin Pimiä on juontanut TTK:ta vuosien varrella yhdessä Marco Bjurströmin, Mikko Leppilammen sekä Ernest Lawsonin kanssa.

Tuleva tuotantokausi tulee olemaan Pimiälle viidestoista. Juontaja kuvailee TTK:n olleen yksi merkittävimmistä mahdollisuuksista, jonka hän on urallaan saanut.

MTV Uutisille Pimiä kertoo kypsytelleensä päätöstä pitkään: itse asiassa hän teki sen jo pari vuotta sitten.

– Ehkä siinä on vähän semmoinen, että aika aikansa kutakin. Jotenkin olen aina puhunut sen puolesta, että tämä työ on sellaista, että tästä on myös pystyttävä luopumaan. Tässä työssä ei saa niin sanotusti leipääntyä, koska se näkyy kaikille: katsojalle, minulle itselleni, eikä kukaan voita.

– Haluan lähteä ennen kuin se tapahtuu. Minulla on vielä tosi kivaa, mutta tämä on myös ajallisesti aika raskas puristus. Tämä vie käytännössä koko syyskauden elämästäni ja perheeni elämästä viikonloput. Haluan vielä tehdä muitakin asioita.

Elämässään Pimiä kertoo uskoneensa vakaasti siihen, että voidakseen tehdä uusia asioita on vanhoja asioita myös välillä pistettävä sivuun ja päätettävä.

MTV / Katja Tamminen

Näin ollen tässä kohtaa elämäänsä Pimiä on päättänyt laittaa sivuun TTK:n.

– Tietenkin tiedän, että tämä on Suomen suurin ohjelma ja on ollut ilo ja kunnia tätä juontaa, mutta on vielä muitakin unelmia.

Puntaroitu päätös yllätti monet

Pari vuotta sitten asiaa miettiessään Pimiä päätti alun perin juontavansa vielä yhden TTK-kauden. Tuohon aikaan Pimiä ei ollut hiiskunut asiasta vielä kellekään muulle kuin puolisolleen ja muutamalle läheiselle ystävälleen.

Tuolloin Pimiä kuitenkin epäröi ja ajatteli, ettei ollut vielä valmis luopumaan. Tuntui oikeammalta ajatella, että hän toimisi vielä kahden tuotantokauden edestä TTK:n juontajana, mikäli se mahdollisuus hänelle vaan suotaisiin.

– Enhän voi myöskään olettaa, että minut halutaan, koska sehän on fakta, ettei tällä alalla ole jaossa eläkevirkoja, vaan sopimukset tehdään aina kausi kerrallaan. En voinut siis sanoa itselleni, että teen vielä kaksi vuotta, kun eihän minulla ole varmuutta siitä. Mutta ajattelin haluavani tehdä tätä vielä kahden kauden edestä, sillä rakastan tätä ohjelmaa niin paljon.

Tällä hetkellä Pimiä kokee olevansa rauhallinen päätöksensä suhteen. Se tuntuu hyvältä, eikä se ole kaduttanut.

Ihmisenä Pimiä kuvailee muutenkin olevansa sellainen, joka pysyy vakaasti tekemissään päätöksissä, eikä hänellä ole tapana häilyä niistä.

– Puntaroin isoja päätöksiä vakaasti ja monelta kantilta, enkä tee niitä hätiköiden. Kun päätös on syntynyt, olen harvemmin niistä peruutellut. Näin tämänkin kohdalla, ja on todella hyvä sekä levollinen fiilis.

Vappu Pimiän viimeisin juontopari on Ernest Lawson.

Puoliso Teemu Huuhtanen oli Pimiän mukaan aluksi hieman epäileväinen ja mietti asiaa Pimiän brändin kannalta, mutta on tällä hetkellä päätöksestä mielissään.

Lapsilleen Pimiä kertoi asiasta aivan vastikään, sillä päätös pidettiin hyvin pienen piirin tiedossa. He olivat Pimiän mukaan alkuun hieman hämmentyneitä, mutta lopulta kuitenkin myös varsin tyytyväisiä.

Kanavan puolella Pimiän päätös yllätti, mutta se ymmärrettiin. Se tehtiin selväksi, että vaikka TTK päättyy, yhteistyö Pimiän ja MTV3:n välillä jatkuu.

– Olemme tässä muutaman kerran istuneet alas ja miettineet, mitä seuraavaksi tehtäisiin. Olen itse viestinyt sitä, että minulla ei ole oikeasti mikään kiire tämän asian kanssa, tässä voi ihan rauhassa miettiä. Olen pystynyt laittamaan itseni sellaiseen taloudelliseen asemaan, etten näe nälkää, jos ei tule mitään ja menisi vaikka pari vuottakin.

– Minulla on kuitenkin paljon erilaisia haaveita, mitä haluaisin vielä tehdä tulevaisuudessa. Ehkä nyt sitten niitä kohti tässä. Saattaa tulla jotain yllätyksiäkin matkan varrella.

Pimiän juontajaparille Ernest Lawsonille uutinen on sen sijaan ollut hieman hankalampi paikka. Pimiä kertoi Lawsonille päätöksestään edelliskauden loppupuolella.

– Erkun reaktio oli todella koskettava ja ihana. Hän oli vähäsen järkyttynyt siitä ja sitten totesi hyvin pontevasti, että “no, nyt minulla on vielä vuosi aikaa kääntää pääsi”.

– Sanoin Erkulle, että ei päätäni taida pystyä kääntämään. Hän on nyt suhtautunut tähän vähän sillä tavalla, ettei halua puhua tästä.

Kuninkuuslajissa on taikaa

TTK:n hyvästeleminen ei tule olemaan helppoa. Pimiä uumoilee, että tuleva syksy on varmasti yhtä tunnemyrskyä.

Aloittaessaan TTK:n juontajana Pimiä oli 30-vuotias. Nyt hän on 47.

Pimiän elämässä on tapahtunut paljon kaikkien niiden vuosien aikana, kun hän on pyörinyt TTK-parketeilla, ja ikimuistoisia hetkiä on ohjelman tekemisen varrelle mahtunut valtava liuta. Pimiä kutsuu suoran television tekemistä “kuninkuuslajiksi”, ja monesti se onkin osoittanut sitä olevansa. Yllättäviä tilanteita on aina nurkan takana, ja niiden tullessa eteen improvisointi on välttämättömyys.

Yksi tilanne muistuu Pimiän mieleen ylitse muiden kaikessa huvittavuudessaan.

Vuosia sitten eräässä lähetyksessä sattui nimittäin kerran niin, että jostain syystä mikrofonit eivät toimineet. Ongelma täytyi saada korjattua yhden mainostauon aikana, ja kun Pimiä lipui lavan taakse, kaksi tuotannon äänihenkilöä ryhtyi tuumasta toimeen.

– Siinä on kaksi ukkoa, jotka sanoivat samantien, että “sori Vappu, nyt meillä on kiire”. He toimivat salamannopeasti: repivät pukuni auki, lähettimet irti, fiksasivat ne ja laittoivat äkkiä takaisin. Sitten, kun siinä oli kaksi semmoista raavasta miestä, se iltapuvun kiinni saaminen osoittautuikin ongelmaksi, Pimiä nauraa.

Tilanteessa kaikki muu hoitui, mutta iltapukua ei meinattu saada takaisin kiinni. Mainostauon arvokkaan sekunnit kuluivat ja Pimiä mietti, mitähän tässä käy.

Lopulta juontaja muistelee jonkun hakeneen TTK:n puvustajan apuun, joka sai iltapuvun takaisin paikoilleen ja Pimiä pystyi astelemaan takaisin kameran eteen kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

– Siellä sattuu ja tapahtuu tällaisia asioita, jotka eivät yleisölle näy ja täytyy muistaa, että siellä on jokaisella tuotannon ihmisellä tärkeä rooli. Siinäkin kohtaa nämä äänittäjät toimivat salamannopeasti ja siinä ei todellakaan mietitty sitä, että vilahtaako joku tissi tai minne joku käsi menee, koska se on aivan puhtaasti siinä hetkessä, että se tehdään, jotta ohjelma pystyy jatkumaan normaalissa tempossa.

Se oli myös asia, joka painoi vaakakupissa, kun Pimiä punnitsi päätöstään jättää TTK taakseen: suorien lähetysten tekeminen loppuu sen myötä hänen osaltaan, ainakin tällä erää.

– Sitä fiilistä ei saa mistään muualta. Nyt otan tässä riskin, etten ehkä elämässäni enää koskaan tee suoria lähetyksiä, Sekin on semmoinen asia, jonka olen käsitellyt tosi vakavasti itseni kanssa.

Pimiältä on kysytty tuotannon toimesta, olisiko hänellä näkemystä siitä, kuka voisi olla hänen seuraajansa. Juontaja myöntää ehdottaneensa muutamaa nimeä, mutta julkisesti hän ei henkilöllisyyksiä aio paljastaa.

– Olen omat, muutamat suosikkini sinne kyllä listannut, mutta sillähän ei ole painoarvoa. Eniten se painaa vaakakupissa, että ohjelma ja kemiat juontoparin välillä toimivat. Nehän ovat tärkeitä asioita. Olen kuitenkin varma, että hyvä jatkaja löydetään.

– Sitäkin olen miettinyt tässä, että on mahtavaa, että pystytään nyt antamaan jollekin toiselle tämä mahdollisuus tehdä tätä.

Vaikka hyvästien jättäminen on haikeaa, aikoo Pimiä nauttia jäljellä olevasta ajasta joka solullaan. Hän on varoitellut tuotannon kulisseja, että itku saattaa tulla vaikka joka sunnuntai.

Mutta katse on jo tulevaisuudessakin. Mitä Pimiä aikoo tehdä vuoden 2026 syksyllä, kun TTK ei täytä hänen kalenteriaan?

Lähteä ainakin syyslomalle lämpimään, sillä se on hänen haaveensa.

– Sitä olen toivonut monta, monta vuotta, että pääsisi Kreikkaan tai johonkin Välimeren maahan vielä nauttimaan syksystä.