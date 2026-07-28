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Trendijuomat valtasivat kaupat, mutta kannattaako niitä juoda?

American College of Sports Medicine -järjestön tekemien tutkimusten mukaan pelkkä vesi riittää alle tunnin kestäviin liikuntasuorituksiin, mutta elektrolyytit ovat hyödyllisiä pitkäkestoisten ja runsaasti hikoilua aiheuttavien liikuntasuoritusten aikana. Niistä on apua etenkin korkeissa lämpötiloissa tai poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa.

Itse asiassa, jos ruokavaliosi on kohtuullisen monipuolinen ja juot vettä, kun sinulla on jano, on varsin todennäköistä, että saat jo kaiken tarvitsemasi, kertoo Wired .

Useimpien terveiden aikuisten elimistö on säätänyt elektrolyyttitasoja erinomaisesti jo kauan ennen kuin trendikkäät tuotteet ilmestyivät supermarkettien hyllyille.

Osa kasvusta liittyy vahvasti hyvinvointitrendeihin ja somehypetykseen, mutta kuinka tarpeellisia elektrolyyttijuomat oikeasti ovat?

Elektrolyyttituotteiden markkina-arvon arvioitiin viime vuonna olevan maailmanlaajuisesti noin 34 miljardia euroa, ja sen on ennustettu kaksinkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Elektrolyyttijauheet, poretabletit ja trendikkäät elektrolyyttivedet eivät ole enää hetkeen olleet ainoastaan urheilijoiden käytössä, vaan ne ovat muodostaneet nopeasti yhden hyvinvointialan puhutuimmista tuoteryhmistä.

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Merkittäviä eroja tuotteiden välillä

Harvardin kansanterveystieteellisen korkeakoulun Nutrition Source -sivusto toteaa, että periaatteessa mikä tahansa elektrolyyttimineraaleja sisältävä juoma voidaan luokitella elektrolyyttijuomaksi.

Jotkut ovat erittäin kalliita, mutta sisältävät vain pienen määrän näitä ravintoaineita, kun taas osa juomista saattaa sisältää suuren määrän vain yhtä ravintoainetta, kuten kaliumia tai natriumia.

Säännöllinen ylimääräisen natriumin saanti ei välttämättä ole suotavaa niille, jotka kärsivät korkeasta verenpaineesta tai kuuluvat sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään. Natriumia saadaan esimerkiksi tavallisesta ruokasuolasta.