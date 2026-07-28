Kuinka tarpeellisia trendikkäät elektrolyyttituotteet oikeasti ovat?
Elektrolyyttijauheet, poretabletit ja trendikkäät elektrolyyttivedet eivät ole enää hetkeen olleet ainoastaan urheilijoiden käytössä, vaan ne ovat muodostaneet nopeasti yhden hyvinvointialan puhutuimmista tuoteryhmistä.
Elektrolyyttituotteiden markkina-arvon arvioitiin viime vuonna olevan maailmanlaajuisesti noin 34 miljardia euroa, ja sen on ennustettu kaksinkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana.
Osa kasvusta liittyy vahvasti hyvinvointitrendeihin ja somehypetykseen, mutta kuinka tarpeellisia elektrolyyttijuomat oikeasti ovat?
Useimpien terveiden aikuisten elimistö on säätänyt elektrolyyttitasoja erinomaisesti jo kauan ennen kuin trendikkäät tuotteet ilmestyivät supermarkettien hyllyille.
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Usein tavallinen vesi riittää
Itse asiassa, jos ruokavaliosi on kohtuullisen monipuolinen ja juot vettä, kun sinulla on jano, on varsin todennäköistä, että saat jo kaiken tarvitsemasi, kertoo Wired.
American College of Sports Medicine -järjestön tekemien tutkimusten mukaan pelkkä vesi riittää alle tunnin kestäviin liikuntasuorituksiin, mutta elektrolyytit ovat hyödyllisiä pitkäkestoisten ja runsaasti hikoilua aiheuttavien liikuntasuoritusten aikana. Niistä on apua etenkin korkeissa lämpötiloissa tai poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa.