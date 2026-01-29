Rikostarkastaja Kimmo Sainio avasi Rikospaikan haastattelussa Suomen tämänhetkistä jengitilannetta.

Suomen jengitilanne on muuttunut melko voimakkaasti viime vuosina.

– Kulttuurin muutos rikollisessa toiminnassa Suomessa on aika voimakas. Kynnys käyttää väkivaltaa, asetta ja jopa räjähteitä on matala. Me olemme nähneet Suomessa vastaavaa kuin Ruotsissa, rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta kertoo.

– Jos liivijengien sodat käytiin 1990-luvulla, niin nyt ollaan kokonaan uudessa tilanteessa, missä etnisen taustan omaavat alle 30-vuotiaat nuoret miehet ratkovat ongelmia ampumalla ja pahimmillaan räjäyttämällä. Tämä pitäisi saada katkaistua mahdollisimman nopeasti, Sainio sanoi.

Sainion mukaan rikollisessa toiminnassa ja jengikulttuurissa oli aiemmin jonkinlaiset pelisäännöt, moraalikoodi.

– Nykyään kohteena voi olla sukulainen, puolituttu tai tyttöystävä, vaikka heillä ei ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan kanssa.

– Syy ampumiselle tai motiivi väkivallalle saattaa olla kunnian menetys tai se, että jollekin tulee paha mieli sosiaalisessa mediassa, Sainio sanoi.

Tunnukselliset jengitkin yhä olemassa

Sainio arvioi, että muuttuneesta tilanteesta huolimatta tunnukselliset liivijengit, Helvetin enkelit ja Bandidos, eivät ole menettäneet asemiaan tai vaikutusvaltaansa jengikentässä.

– Ne ovat olleet Suomessa jo 30 vuotta ja vakiinnuttaneet asemansa. Ovat osa yhteiskuntaa, ikävä kyllä. En usko, että niiden asema on millään tavalla menetetty tai että vaikutusvalta olisi hävinnyt.

Helvetin enkelit ja Bandidos eivät Sainion mukaan ole organisaatioina olleet esitutkintojen kohteena muutamaan vuoteen.

– Se ei tarkoita, että ne olisivat hävinneet minnekään.

Rikollisjärjestöjen United Brotherhoodin ja Cannonballin lakkauttaminen on Sainion mukaan voinut vaikuttaa Helvetin enkelien ja Bandidosin toimintaan. Myös Bandidosia vastaan on vireillä kanne sen lakkauttamiseksi.