Tutkinnassa on muun muassa, saiko Jagland lahjoja, maksettuja matkoja tai lainoja asemansa vuoksi toimiessaan Nobel-komitean ja Euroopan neuvoston johdossa.

Norjassa poliisi on aloittanut tutkinnan maan entisestä pääministeristä Thorbjörn Jaglandista. Tutkinnan taustalla ovat seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvistä asiakirjoista paljastuneet tiedot.

Talousrikoksia tutkiva poliisi- ja syyttäjäviranomainen Ökokrim kertoi torstaina, että se epäilee Jaglandia törkeästä korruptiosta. Kyseisen lakipykälän alla listataan tekoja, jotka vastaavat Suomen rikoslaissa muun muassa lahjuksen ottamista ja virka-aseman väärinkäyttämistä.

Ökokrimin johtajan Pål Lönsethin mukaan uudet tiedot ovat ajalta, jolloin Jagland toimi Norjan Nobel-komitean johtajana ja Euroopan neuvoston pääsihteerinä.

Ökokrim tutkii muun muassa sitä, saiko Jagland lahjoja, maksettuja matkoja tai lainoja asemansa vuoksi.

Viranomaiset kertoivat pyytäneensä Norjan ulkoministeriötä aloittamaan toimet, jotta Euroopan neuvoston pääsihteereille myönnettävä syytesuoja saadaan poistettua Jaglandilta.

Ulkoministeri Espen Barth Eide vahvisti Ökokrimin tehneen kyseisen pyynnön. Eiden mukaan Jaglandin syytesuoja ei saa olla tutkinnan tiellä.

– Siksi olen päättänyt, että Norja jättää esityksen Euroopan neuvoston ministerikomitealle Jaglandin syytesuojan poistamisesta, Eide sanoi ulkoministeriön tiedotteessa.

Norjan suojelupoliisi PST ilmoitti perjantaina, että sillä ei olemassa tutkintaa Epstein-dokumenteissa mainituista ihmisistä. PST:n johtaja Beate Gangås kommentoi asiaa Norjan TV2:lle, kun PST ja Norjan turvallisuusviranomainen NSM esittelivät perjantaina uhka-arvionsa vuodelle 2026.

Pyyntö tuesta asunnon ostoon

Norjalaislehti VG:n mukaan asiakirjoissa on ollut muun muassa Epsteinin ja Jaglandin käymää sähköpostikirjeenvaihtoa, jossa Jagland on pyytänyt Epsteiniltä taloudellista tukea asunnon ostamiseen Oslosta.

Jaglandin VG:lle antaman vastauksen mukaan kaikki hänen ja vaimonsa omistamat kiinteistöt on ostettu norjalaispankki DNB:ltä saaduilla lainoilla.

Jaglandin asianajaja Anders Brosveet kertoi uutistoimisto AFP:lle, että he suhtautuvat tutkintaan rauhallisesti.

– On hyvä, että Jagland saa arvovaltaisen selvityksen Ökokrimiltä sen sijaan, että koko lehdistö tekee omia pikku tutkimuksiaan, hän sanoi AFP:lle.

Työväenpuolueen johtajana toiminut Jagland oli Norjan pääministeri vuosina 1996–1997. Euroopan neuvoston pääsihteerinä hän toimi vuosina 2009–2019 ja rauhannobelistin valitsevan Norjan Nobel-komitean puheenjohtajana vuosina 2009–2015.

Myös kruununprinsessan nimi paljastui

Jaglandin ohella Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista on paljastunut Epsteinin ja Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin välistä kirjeenvaihtoa.

Norjalaisen VG-lehden mukaan Mette-Marit mainitaan julkaistuissa asiakirjoissa nimeltä yli tuhat kertaa. Mediassa esiin nostetut kaksikon väliset viestit ajoittuivat vuosiin 2011–2014.

Asiakirjojen mukaan Mette-Marit on oleskellut Epsteinin luona Floridassa vuonna 2013, kun tämä ei ollut paikalla. Kruununprinsessa on aiemmin kertonut tavanneensa Epsteinin useita kertoja vuosien 2011 ja 2013 välillä.

Mette-Marit kommentoi yhteyksiään Epsteiniin viime lauantaina julkaistussa lausunnossa.

– Osoitin huonoa arvostelukykyä ja kadun syvästi, että olen ollut missään yhteydessä Epsteiniin. Se on yksinkertaisesti noloa, hän sanoi medialle välitetyssä lausunnossa.

Kruununprinsessa sanoi olevansa vastuussa siitä, ettei tarkistanut Epsteinin taustaa tarkemmin eikä ymmärtänyt nopeammin, minkälainen ihminen tämä oli.

Hovin mukaan kruununprinsessa katkaisi yhteydet Epsteiniin vuonna 2014, koska hänestä tuntui, että Epstein yritti käyttää suhdetta kruununprinsessaan hyödykseen.

Perjantaina Mette-Marit pahoitteli viestittelyä ja sanoi lausunnossaan, että osa hänen viesteistään ei edusta sellaista ihmistä, joka hän haluaa olla. Hän pahoitteli tilannetta, johon hän on asettanut kuningashuoneen, erityisesti kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan. Mette-Maritin aviopuoliso on kruununprinssi Haakon.

Norjan kuninkaallinen perhe on muutenkin ollut viime päivinä otsikoissa Norjassa, kun kruununprinsessa esikoinen Marius Borg Höiby on parhaillaan oikeudessa. Hän vastaa kaikkiaan lähes 40 syytteeseen, joista neljä on raiskaussyytteitä. Oikeudenkäynnin on määrä kestää maaliskuun 19. päivään saakka.

Höiby on kruununprinsessan lapsi aiemmasta suhteesta ennen tämän avioliittoa kruununprinssi Haakonin kanssa.