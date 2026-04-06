Paluuliikenteen ruuhkaisin aika on maanantaina puolesta päivästä alkaen.

Pääsiäisen paluuliikenne alkoi osin jo sunnuntaina. Paluuliikenteen odotetaan olevan vilkkaimmillaan tänään 2. pääsiäispäivänä.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan ruuhkaisin aika liikenteessä ajoittuu 12 ja kello 20 välille.

– Matkaan tulee lähteä vain hyvin levänneenä ja oikealla asenteella. Varaa ajomatkaan runsaasti aikaa, jolloin turhat ja vaaralliset ohitukset ruuhkassa jäävät pois, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo.

Meteorologi Jenna Salmisen mukaan paluuliikenteeseen on luvassa ainakin hetkittäin heikkenevää ajokeliä.

– Aamu- ja ilta-aikaan on vielä mahdollisuus räntä- ja lumisateeseen. Päivän tuntumassa sateet tulevat laajalti veden muodossa, Salminen sanoo.

Poliisi muistuttaa, että ruuhkahuipuissa turvallisin tapa liikkua on rauhallinen ajotapa ja muiden tienkäyttäjien ennakointi.

Itä-Suomen poliisi kertoo kohdentavansa valvontaa erityisesti vilkkaimmille pääväylille.

Myös Oulun poliisi huomioi kasvavat liikennemäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vilkkaimmilla tieosuuksilla.

Valvonnassa poliisi kiinnittää huomiota erityisesti ohituksiin, turvaväleihin, ajonopeuksiin ja turvalaitteiden käyttöön.

Poliisin näkökulmasta pääsiäispyhät ovat sujuneet vaihtelevasti kautta Suomen.