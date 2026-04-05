Valotolppa pysäytti useampaa huumetta käyttäneen rattijuopon auton.

Miehen pako päättyi keskustassa aivan kirkon edustalle Kemissä huhtikuussa 2024.

Mies oli lähtenyt pakenemaan poliisipartiota Kemissä huhtikuisena iltapäivänä.

Mies oli amfetamiinin, diatsepaamin ja alpratsolaamin vaikutuksen alaisena ja hänen ajo-oikeutensa oli rauennut. Pakoa saattoi poltella myös miehen hallussa olleet useat amfetamiinigrammat.

Jalankulkijat joutuivat väistämään

Pakomatkalla hän muun muassa ajoi useita kertoja päin punaisia, menetti sohjoisella tiellä auton hallinnan törmäten lumipenkkaan, ajoi yli kaksinkertaista ylinopeutta ja pakotti vastaantulijat väistämään ajaen itse huomattavaa ylinopeutta väärällä kaistalla. Myös jalankulkijat joutuivat väistämään holtitonta kuskia.

Lopulta mies menetti autonsa hallinnan lopullisesti ja törmäsi päin valopylvästä. Hän yritti vielä jalan poliisia karkuun, mutta lopulta poliisi veti takaa-ajossa pidemmän korren.

Koko tapahtumasarja tallentui poliisiauton kameraan. Voit katsoa takaa-ajon keskeiset hetket videolta.

Vuonna 1983 syntynyt mies sai 80 päivän vankeusrangaistuksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, huumausainerikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Miehen tuomiota alensi se, että tuomio olisi voitu antaa samassa yhteydessä hänen aiemman tuomionsa kanssa.