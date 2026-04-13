Toto Wolff ilmoitti vuonna 2016 antaneensa jo Nico Rosbergille ja Lewis Hamiltonille potkut.

Mercedeksellä kipinöi vuosina 2014–16, kun tallitoverit Lewis Hamilton ja Nico Rosberg kävivät tulista taistelua F1-kuninkuudesta.

Kaudella 2016 kaksikko otti eri otteisiin yhteen. Espanjan GP:ssä Mercedes-miehet kolaroivat toisensa ulos jo avauskierroksella, ja myöhemmin Itävallassa he törmäsivät viimeisellä kierroksella.

Vaikka Mersu dominoi F1-sarjaa, tallipäällikkö Toto Wolffille episodit olivat liikaa. Hän paalutti The Athleticin mukaan, että "edustaessasi Mercedeksen brändiä on hyväksyttävä, ettei ole kyse vain sinusta".

Tallipomo totesi tosiasiaksi, että tallikaverit ovat kilpailijoita. Hänen mukaansa heidän kilpailemisensa toisiaan vastaan hyväksytään, kunhan rajoissa pysytään.

– Ja se on hyvin yksinkertaista: älkää törmäilkö toisiinne. En ole koskaan pelännyt tehdä sitä todella selväksi. 2016 Rosberg ja Hamilton kolaroivat, ja sitten he kolaroivat uudestaan. Joten annoin heille potkut, Wolff täräytti.

– Soitin pomolleni Dieter Zetschelle ja sanoin: "Kuule, sinun täytyy allekirjoittaa jotain." Hän soitti takaisin ja kysyi: "Teetkö molemmat kuljettajat toimettomiksi?" Sanoin, että "kyllä, koska muuten he eivät ymmärrä, miten tärkeää on, että brändin ja tiimin edut ovat heidän henkilökohtaisten etujensa yläpuolella.

"Keitä te luulette olevanne?"

Lewis Hamilton (vas.) ja Nico Rosberg eivät olleet ylimpiä ystävyksiä F1-tallitovereina. Vuoden 2016 otoksessa välissä Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff.

Wolff kutsui tallitoverukset tiukkaan puhutteluun ja ilmoitti, ettei kaihtaisi potkuja, jos he törmäilisivät uudelleen.