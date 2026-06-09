Kaksi Jäämiestä, lahjan kyhännyt taiteilija veisti.
Osa F1-faneista muistaa yhä, miten Jäämieheksi kutsuttu Kimi Räikkönen poseerasi Monacon GP:ssä 2006 jääveistoksessa, joka esitti McLarenin MP4-21-autoa.
Kimi Räikkönen jää-McLarenissa Monacon GP:n yhteydessä vuonna 2006.2006 Getty Images
Hiljattain nimimerkillä spinzbeatsinc esiintyvä taiteilija kyhäsi vastaavan jääveistoksen Räikkösen vuoden 2006 McLarenista lahjaksi kanadalaiselle rapin supertähti Drakelle.
Tapaus vaatii taustoittamista.
Iceman
Drake esiintyi jo vuonna 2024 keikallaan moottoriurheilun ajohaalaria muistuttavassa alaosassa, jossa takapuolella luki Iceman eli Jäämies. Oikean reiden kohdalle oli kirjailtu Kimi Räikkösen nimikirjoitus.
– Hienot housut kaveri, Räikkönen kirjoitti tuolloin kommentiksi Instagramissa.
Saaga on jatkunut.
Yksi kolmesta Draken samaan syssyyn toukokuussa julkaisemasta albumista kantaa nimeä Iceman.
Taiteilija spinzbeatsinc raportoi Instagramissa Draken Iceman-albumin innoittaneen hänen herättämään 20 vuoden takaisen hetken henkiin. Hän lähti luomaan jääveistosta Jäämiehen McLarenista tarkalleen menopelin koon mukaisesti.