Tapaaminen Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa Helsingissä oli ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan onnistunut.
Elina Valtosen mukaan hän kävi Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa rakentavan keskustelun niin maiden kahdenvälisistä suhteista kuin laajemmin globaaleista aiheista. Valtonen kommentoi asiaa tänään sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.
Valtonen kertoi nostaneensa esille myös Kiinan heikentyneen ihmisoikeustilanteen ja Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä Ukrainan sodan päättymistä.
Edellisen kerran Kiinan ulkoministeri kävi Suomessa vuonna 2004.