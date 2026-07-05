Miesten toiseksi korkeimmalla pesäpallon sarjatasolla eli Ykköspesiksessä kuohahti lauantaina. Nyt Helsingin Puna-Mustat pyytää anteeksi.
PuMu vieraili lauantaina Simossa paikallisen Kirin vieraana. Itse ottelu päättyi kotijoukkueen voittoon kotiutuslyöntien jälkeen.
Pestäväksi jäi jälkipyykkiä. Puna-Mustat on nyt julkaissut julkisen anteeksipyynnön ottelun tapahtumiin liittyen. Helsinkiläisseuran jäsen sortui huutelemaan katsojille.
– Joukkueen toimija oli ottelussa käyttänyt alatyylistä ilmaisua Simon Kirin katsojia kohtaan. Henkilöä on seuran puolesta kuultu ja hänelle on annettu kirjallinen varoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä ja seuran arvojen vastaisesta toiminnasta, PuMun tiedotteessa kerrotaan.
– Puna-Mustat haluaa tehdä selväksi, että tunteet kuuluvat urheiluun, mutta epäasiallinen käyttäytyminen ei, tiedote päättyy.
Lauanaina irronnut voitto lienee Simon Kirille maittava, sillä PuMu on Ykköspesiksen kärkijoukkue, kun taas Lapin pikkukunnan Kiri löytyy sijalta seitsemän.