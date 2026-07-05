Mitä tehdä hieman tai kokonaan sulaneelle jäätelölle?

Jäätelö on monelle kesän ykkösherkku, ja tilastojen valossa suomalaiset ovatkin todellista jäätelökansaa. Joskus jääteö pääsee hieman sulamaan syystä tai toisesta: jäätelöpakkaus unohtuu hetkeksi pöydälle tai jätski ehtii pehmetä matkalla kaupasta kotiin.

Erityisesti kesällä moni saattaa jäädä pohtia jäätelön säilyvyyttä sulamisen jälkeen. Voiko hieman sulanutta jäätelöä pakastaa uudelleen?

Tässä tapauksessa jäätelön voi pakastaa uudelleen

Marttojen johtavan ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusan mukaan jäätelön voi pakastaa uudelleen, kunhan se on pysynyt kylmänä.

– Kertaalleen sulaneen jäätelön rakenne kuitenkin muuttuu kovemmaksi ja rakeisemmaksi – jos rakenne on epämiellyttävä sellaisenaan, voit käyttää jäätelön vaikka pirtelöön, Rantapusa vinkkaa.

Jos jäätelö on kuitenkin päässyt huoneenlämmössä täysin sulaksi ja lämpimäksi, siihen voi muodostua bakteereja. Silloinkaan jäätelöä ei kuitenkaan tarvitse vältämättä heittää pois.

– En laittaisi enää pakastimeen, vaan käyttäisin heti vaikka lettutaikinaan.