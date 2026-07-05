Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat edenneet Wimbledonin tennisturnauksen miesten nelinpelin puolivälieriin.

Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat voittaneet Tshekin Adam Pavlasekin ja Patrik Riklin Wimbledonin tennisturnauksessa erin 5–7, 6–3, 7–6 (10–6).



Ottelun voittajapari kohtaa seuraavaksi Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Guinardin.



Heliövaara ja Patten hävisivät tshekkiparille tammikuussa Australian avoimen mestaruusturnauksen kolmannella kierroksella.



Heliövaara ja Patten on sijoitettu Wimbledonin turnauksessa ykköseksi.

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