Näyttelijälegenda Dick Van Dyke bongattiin yhdessä vaimonsa kanssa.
Näyttelijä Dick Van Dyke nousi kuuluisuuteen jo 60-luvulla oman Dick Van Dyke Show -ohjelmansa myötä. Viime vuonna 100 vuotta täyttänyt Van Dyke muistetaan muun muassa Maija Poppanen -elokuvan Perttuna ja Diagnoosi: murha -sarjan tohtori Mark Sloanina.
Paparazzit bongasivat tällä viikolla Van Dyken yhdessä 46 vuotta nuoremman vaimonsa Arlene Silverin kanssa.
Dick Van Dyke tiistaina 30. kesäkuuta.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Pariskunta pysähtyi Starbucksiin.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Kaksikko vietti päivää Los Angelesissa ja pysähtyi muun muassa Starbucksiin. Van Dyke oli turvautunut tukeen kävellessään.