Formula ykkösten Silverstonen osakilpailu piti sisällään rajua draamaa. Voittoon ylsi lopulta Ferrarin Charles Leclerc.
Voitto on monacolaiselle ensimmäinen pariin vuoteen. Hän juhli ykkössijaa edellisen kerran Yhdysvaltojen Austinissa vuonna 2024.
Paalupaikalta startanneen MM-sarjan johtajan Kimi Antonellin kisa meni pilalle kymmenisen kierrosta ennen maalia. Hänen Mercedeksestään hajosi mitä ilmeisimmin jousitus. Antonelli putosi kärjestä kauas voittotaistelusta eikä saanut pistettäkään.
Myös Red Bullin Max Verstappenin osakilpailu kosahti. Hollantilainen lipsahti hiekalle vain neljä kierrosta ennen maalia ja keskeytti kolmannelta sijalta.
Lopulta kilpailun loppu ajettiin turva-auton perässä. Kakkonen oli Mercedeksen George Russell ja kolmas Ferrarin Lewis Hamilton.
Cadillacin Valtteri Bottas oli 17:s.