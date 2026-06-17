Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen.
Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa.
Lue myös: Iranilaista öljyä virtaa taas läpi Hormuzinsalmesta
Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika.
Lue myös: Israel jatkaa iskuja Etelä-Libanoniin
Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia.