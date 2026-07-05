Presidentti Donald Trump yrittää pitkittää miljoonien suuruisten vahingonkorvausten maksamista Elle-lehden kolumnistille E. Jean Carrolille.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajat ovat pyytäneet lisäaikaa maksaakseen 5 miljoonan dollarin, eli noin 4,4 miljoonan euron, vahingonkorvaukset Elle-lehden kolumnistille E. Jean Carrollille vuodelta 2023, kertoo The Guardian.
Valamiehistö määräsi Trumpin maksamaan Carrollille vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja herjauksesta. Trumpin katsottiin raiskanneen Carollin vuonna 1996 manhattanilaisen tavaratalon pukuhuoneessa, ja kun tämä kuvaili hyökkäystä julkisesti vuonna 2019, Trump herjasi häntä.
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Lisäaikaa pyydettiin 14. heinäkuuta asti, koska ”kantajalle ei aiheudu aineellista vahinkoa tämän pyynnön hyväksymisen seurauksena".
Presidentin pääasianajaja Josh Halpern on vedonnut lisäaikatarpeessaan siihen, että hän tarvitsee aikaa tutustuakseen tapaukseen täysin. Trumpin entinen pääasianajaja Justin Smith aloitti kesäkuussa Trumpin nimittämänä liittovaltion tuomarina, joten Trump tarvitsi uuden pääasianajajan.
Keino pelata aikaa
Carrollin asianajaja Roberta Kaplan sanoi, että Trumpin pyyntö näyttää olevan vain jälleen yksi keino pelata aikaa. Viime viikolla Carrollin asianajajat pyysivät oikeutta määräämään Trumpin maksamaan hänelle valamiehistön arvion mukaiset vahingonkorvaukset.
Kaplan sanoi, että Trumpin ex-pääasianajaja Smith nimitettiin valitustuomioistuimeen yli viisi kuukautta sitten. Näin ollen Trumpilla on ollut runsaasti aikaa palkata uusia asianajajia.