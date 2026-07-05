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Trump yrittää viivyttää miljoonakorvausten maksamista seksuaalirikoksestaan

Presidentin pääasianajaja Josh Halpern on vedonnut lisäaikatarpeessaan siihen, että hän tarvitsee aikaa tutustuakseen tapaukseen täysin. Trumpin entinen pääasianajaja Justin Smith aloitti kesäkuussa Trumpin nimittämänä liittovaltion tuomarina, joten Trump tarvitsi uuden pääasianajajan.

Lisäaikaa pyydettiin 14. heinäkuuta asti, koska ”kantajalle ei aiheudu aineellista vahinkoa tämän pyynnön hyväksymisen seurauksena".

Valamiehistö määräsi Trumpin maksamaan Carrollille vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja herjauksesta. Trumpin katsottiin raiskanneen Carollin vuonna 1996 manhattanilaisen tavaratalon pukuhuoneessa, ja kun tämä kuvaili hyökkäystä julkisesti vuonna 2019, Trump herjasi häntä.

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Kaplanin mukaan Trump on tehnyt selväksi aikomuksensa valittaa korkeimpaan oikeuteen toisesta Carrollin hyväksi tehdystä 83 miljoonan dollarin, eli noin 73 miljoonan euron, kunnianloukkaustuomiosta ja aikomuksensa hakea uudelleenkäsittelyä ensimmäiseen.

Trump väittää Carrollin vaatimusta poliittisesti ja taloudellisesti motivoituneeksi

Trump talletti rahaa vakuusrahastoon korvauksen maksamiseksi, mutta yrittää lykätä summan vapauttamista. Korvaus on noussut nyt lähes 5,8 miljoonaa dollariin korkoineen, eli noin 5,1 miljoonaan euroon.

Trump on johdonmukaisesti kiistänyt Carrollin vaatimukset kutsuen niitä poliittisesti ja taloudellisesti motivoituneeksi. Hän on myös vannonut jatkavansa taistelua senkin jälkeen, kun korkeimman oikeuden hylkäävä päätös hänen valituksestaan ​​tuli tietoon.