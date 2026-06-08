Itä-Suomen poliisi etsii 14-vuotiasta Joensuussa viimeksi kesäkuun alussa nähtyä poikaa.

Poliisi kaipaa yleisövihjeitä 14-vuotiaan olinpaikasta, joka on nähty viimeksi Joensuussa 2. kesäkuuta. On kuitenkin syytä epäillä hänen matkustaneen pääkaupunkiseudulle.

Poika on noin 160–165 senttimetriä pitkä, vartaloltaan hoikka ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on erittäin vaaleat hiukset, ja iholtaan hän ruskettuu auringossa helposti.

Itä-Suomen poliisi / MTV

Kuvassa oleva 14-vuotias poika on nähty viimeksi Joensuussa 2. kesäkuuta.

Poika on poliisin tietojen mukaan viimeksi nähtynä pukeutunut tummahkoon huppariin ja mustiin collegehousuihin.

Tuoreet näköhavainnot pojasta voi ilmoittaa hätänumeroon. Muut tiedot hänen liikkeistään ja olinpaikastaan 2. kesäkuuta jälkeen voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295415232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.