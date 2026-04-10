Libanonin pääkaupungissa sijaitseva asuinalue muuttui hetkessä verilöylyksi toissapäivänä keskiviikkona. Paikallisen terveysministeriön mukaan Israel teki päivän aikana lukuisia ilmaiskuja eri puolille Libanonia.

Iskuissa kuoli Sky News -uutiskanavan ministeriöltä saamien tietojen mukaan 303 ihmistä, ja kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan edelleen.

Pelastustyöntekijät kohtasivat karmean näyn keskibeirutilaisella asuinalueella.

– En ollut varma, saavuinko Gazaan vai Beirutiin, Sky News -uutiskanavan haastattelema pelastustyöntekijä Ahmed Asha kertoo.

– Katsoin jalkoihini ja näin vanhan naisen, jonka ruumin oli kahdessa osassa, mies jatkaa.

Malek Harzin äiti oli nukkumassa huoneessa, josta ei videoiden perusteella ole enää juuri mitään jäljellä.

– Emme käsitä, miten he ovat elossa. Suutelemme heidän jalkojaan joka tunti, emmekä voi uskoa, että he selvisivät tästä katastrofista, Harzin kertoi uutiskanavalle huoneen keskeltä.

