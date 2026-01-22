Valtatie 26 on poikki Luumäellä, kertoo poliisi.

Luumäellä Kurvilantien läheisyydessä tapahtui torstaina kello 11.45 onnettomuus, jossa oli ensitietojen perusteella osallisena kolme raskasta ajoneuvoyhdistelmää.

Liikenne on poikki onnettomuuden vuoksi valtatie 26:lla Etelä-Karjalassa Luumäellä. Pelastuslaitoksen mukaan vastaantulevan säiliöauton perävaunu osui toisen säiliöauton keulaan, minkä seurauksena säiliöauto kaatui kyljelleen. Kolmas raskas ajoneuvo ajautui ojaan väistäessään onnettomuuspaikkaa.

Turmassa loukkaantui kolme ihmistä, joista kaksi vakavasti.



Pelastuslaitos sai ilmoituksen tieliikenneonnettomuudesta Kurvilantiellä aamupäivällä yhdentoista jälkeen.



Poliisi ohjaa liikennettä. Kiertotie kulkee Kouvolantien ja Saaramaantien kautta. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuus ei johtanut ympäristövahinkoihin.