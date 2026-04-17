Kirkas valoilmiö poiki useita yhteydenottoja myös hätäkeskukseen.
Itärajan tuntumassa nähtiin perjantain vastaisena yönä taivaalla kirkas valoilmiö.
Ilmiö poiki useita yhteydenottoja myös hätäkeskukseen. Poliisin ja muiden viranomaisten selvityksen mukaan kyseessä oli Venäjältä laukaistu kantoraketti.
– Taivaalla lentänyt raketti näkyi kauas ja johti pitkin Suomen itärajaa useisiin yhteydenottoihin eri viranomaisille. Raketti ei aiheuttanut Suomessa vaaraa sivullisille, poliisi kertoo tiedotteessa.
Myös MTV Uutisille lähetettiin kuvia ja videoita ilmiöstä. Niiden perusteella havaintoja on tehty ainakin Oulussa, Kokkolassa, Muoniossa ja Tyrnävän Temmeksellä.
Kantoraketti näkyi myös Jyväskylässä ja se tallentui Petri Tikkasen kameraan. Videon voit katsoa jutun alusta.
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan Taivaanvahti-palvelun mukaan havaintoja valoilmiöstä tehtiin myös Varkaudessa ja Kangasalalla.
Kantoraketeilla lähetetään avaruuteen muun muassa satelliitteja ja luotaimia.
Juttua muokattu 17.4. kello 9.25: Lisätty tieto, että raketti näkyi myös Jyväskylässä ja tallentui Petri Tikkasen kameraan.