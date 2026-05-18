Jalkapalloikoni Zlatan Ibrahimovic on mukana kesän jalkapallon MM-kisoissa Fox Sportsin kanssa. Hän piikitteli tuoreella mainosvideolla kisojen järjestäjää Kanadaa, sekä naapurimaataan Norjaa.
Ibrahimovic tulee toimimaan Fox Sports -kanavan asiantuntijana. Kanava julkaisi sunnuntaina mainosvideon, jossa esitteli värväystään. Ibrahimovic puhui peilikuvalleen esittäen, että hänellä oli mikrofoni kädessä. Hän harjoitteli mahdollisten maailmanmestareiden nimeämistä.
– Argentiina on voittanut maailmanmestaruuden. Ranska on voittanut maailmanmestaruuden. Kanada.... isännöi MM-turnausta. Brasilia on voittanut maailmanmestaruuden. Japani. Meksiko. Norja, heidän tulisi olla iloisia, että ovat MM-kisoissa, Ibrahimovic sanaili.
– Zlatan Zlatanin tasavallasta on voittanut maailmanmestaruuden. Täydellistä, Ibrahimovic päätti.
Jalkapallon MM-kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 11. kesäkuuta - 19. heinäkuuta.
