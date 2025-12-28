Jalkapallon Englannin Valioliigassa sarjanousijat Sunderland ja Leeds päätyivät 1–1-tasapeliin. Sunderland ei edelleenkään ole hävinnyt kotonaan tällä kaudella, ja Leedsin tappioton putki on jo viiden ottelun mittainen, mutta historiallisesti merkittävimmästä tempusta vastasi Leeds-hyökkääjä Dominic Calvert-Lewin.

Sunderlandin Simon Adingran avausjakson johtomaalin toisen jakson alussa kuitannut Calvert-Lewin on nyt tehnyt maalin kuudessa peräkkäisessä pääsarjaottelussa. Edellinen moiseen putkeen yltänyt Leedsin pelaaja oli John McCole, joka maalasi kuudessa peräkkäisessä ottelussa silloisessa 1. divisioonassa kaudella 1959–60.

Sunderland on sarjassa seitsemäntenä ja Leeds sijalla 16.

Valioliigan sunnuntain toisessa ottelussa Tottenham peittosi vieraissa Crystal Palacen 1–0. Maalin teki 19-vuotias Archie Gray. Tottenham palasi voittajaksi kahden tappion jälkeen, ja se on sarjassa sijalla 11. Kolme peräkkäistä tappiota kokenut Palace on yhdeksäntenä.