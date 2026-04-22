Kymmenen vuoden takainen jalkapallon Valioliiga-mestari Leicester on pudonnut Englannin kolmannelle sarjatasolle.
Sokkiputoaminen varmistui, kun Leicester jäi 2–2-tasapeliin kotinurmellaan Hullia vastaan tiistaina.
Putoaminen on Leicesterille toinen peräkkäin, sillä viime keväänä se pullahti ulos Valioliigasta.
Tiistaina varmistui myös se, että Coventry nousee ykköstasolle Valioliigaan. Ex-pelaajasuuruus Frank Lampardin valmentama joukkue jyräsi Portsmouthin 5–1-lukemin.
Frank Lampard johdatti Coventryn Valioliigaan. Seura on pelannut edellisen kerran ykköstasolla vuonna 2001 ja piipahti vajaa vuosikymmen sitten jopa neljännellä sarjaportaalla.