Suomalaiset pääsevät heinäkuussa kokemaan maailmanluokan jalkapallohetkiä, kun Manchester United FC ja Wrexham AFC kohtaavat Helsingin Olympiastadionilla.

Unitedin tähtisikermä pelaa harjoitusottelun Helsingissä lauantaina 18. heinäkuuta. Tapahtuman taustalla ovat Joel Harkimo yhdessä Jasmin Pajarin ja veljensä Leo Harkimon kanssa.

Manchester United on vieraillut Suomessa viimeksi yli kuusikymmentä vuotta sitten. Syyskuussa 1965 ManU haki Euroopan cupissa niukan 3–2-vierasvoiton HJK:sta.

Vastustajaksi Helsinkiin saapuva Wrexham AFC on maailman kolmanneksi vanhin ammattilaisjalkapalloseura, joka perustettiin vuonna 1864. Viime vuosina walesilainen seura on kokenut merkittävän nousun Hollywood-näyttelijöiden Ryan Reynoldsin ja Rob McElhenneyn omistuksessa saaden maailmanlaajuista huomiota dokumenttisarjalla ”Welcome to Wrexham”.

Wrexham on noussut kolmessa vuodessa Englannin viidenneltä sarjatasolta vuosi kerrallaan ylöspäin aina toiseksi korkeimmalle portaalle eli Championship-tasolle asti. Joukkue on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä.