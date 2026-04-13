Jalkapallon Ghanan pääsarjapelaaja Dominic Frimpong on kuollut Berekum Chelsea -joukkuetta kuljettaneeseen bussiin kohdistuneessa aseellisessa ryöstössä.
Joukkue oli ryöstön tapahtuessa palaamassa kotiin sunnuntain liigaottelusta Samreboista.
Ryöstäjät avasivat tulen linja-auton pyrkiessä peruuttamaan pois ryöstöpaikalta. 20-vuotias Frimpong sai osuman päähänsä ja kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.
– Käsiasein ja rynnäkkökiväärein aseistautuneet naamioituneet miehet alkoivat ampua, kun kuljettaja yritti peruuttaa. Pelaajat ja taustahenkilöt pakenivat läheiseen pusikkoon suojaan, seura kertoo tiedotteessaan.
Ghanan jalkapalloliitto piti tiedotteessaan tapausta sokkina koko maan jalkapalloyhteisölle. Vastaavanlainen ryöstö tapahtui vuonna 2023 Legon Cities -joukkueen palattua ottelumatkalta Samreboista. Tuolloin isku ei kuitenkaan aiheuttanut kuolonuhreja tai loukkaantumisia.
Ennen iskua Berekum Chelsea oli hävinnyt vierasottelun Samartexia vastaan 0-1.