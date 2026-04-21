Jalkapallon Englannin Valioliigan jumbon Wolverhampton Wanderersin putoaminen sarjasta on varmistunut. Wolvesin kohtalo ratkesi lopullisesti maanantai-iltana, kun Crystal Palacen ja West Hamin ottelu päättyi maalittomana.
Wolves on nyt 16 pistettä perässä viimeisen säilyjän paikalla olevaa West Hamia, ja pisteitä on viidellä viimeisellä kierroksella jaossa enää 15.
Nollapelin tuoma piste vahvisti hieman West Hamin asemia liigassa säilymiseksi.
Putoamisuhan alla oleva suurseura Tottenham on vain parin pisteen päässä West Hamista. Tottenham ei ole voittanut yhtään liigapeliä tämän vuoden puolella.
West Ham on pelannut Valioliigassa yhtäjaksoisesti kaudsta 2012–2013 lähtien. Tottenhamin pääsarjahistoria puolestaan ulottuu katkeamattomana vuoteen 1978.