Coventryn 25 vuoden odotus on ohi.
Coventry City palaa Englannin jalkapallon pääsarja Valioliigaan 25 vuoden tauon jälkeen. Siellä se on nähty viimeksi kaudella 2000–01.
Englannin kakkostaso Mestaruussarjaa johtava Coventry varmisti suoran sarjanousun pelaamalla perjantai-iltana 1–1-tasapelin Blackburnin vieraana. Ryoya Morishita oli vienyt Blackburnin 54. minuutilla johtoon, mutta Bobby Thomas puski tasoituksen vapaapotkutilanteesta 84. minuutilla.
Loppuvihellys vapautti paikan päälle pakkautuneet yli 7 000 Coventry-kannattajaa villiin juhlaan.
Saavutus merkitsee eittämättä paljon myös Coventryä vuodesta 2024 luotsanneelle Frank Lampardille. Englantilaislegendan aiemmat valmennuspestit Chelseassa ja Evertonissa – lukuun ottamatta lyhyttä väliaikaisen managerin tehtävää Chelseassa 2023 – päättyivät raskaan kritiikin jälkeisiin potkuihin.
– Tämä on erityinen ilta jalkapalloseuralle, joka on meitä kaikkia suurempi, Lampard lausui ESPN:n mukaan.
47-vuotias manageri sanoi seuran kärsineen 25 vuotta ja mainitsi sen pudonneen alhaisimmillaan Kakkosliigaan, vasta neljänneksi korkeimmalle sarjatasolle. Lampard luonnehti Valioliiga-nousua "valtavaksi ja todella erityiseksi saavutukseksi".
– Kunnia kaikille, jotka olivat mukana noina vaikeina vuosina.