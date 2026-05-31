Poliisi sai illalla hätäkeskuksen kautta ilmoituksen laukausta muistuttavista äänistä Vantaalla.
Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa.
Tapahtumapaikka on Vantaan Kulomäki ja ilmoitus äänistä tuli hiukan ennen kello 22.
– Koska kyse on mahdollisesta asehavainnosta, paikalla on useita poliisin partioita. Poliisi ohjaa ihmisiä tapahtumapaikan läheisyydessä turvatakseen tutkintaa, poliisi tiedottaa.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää, kun se on mahdollista.