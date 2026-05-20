Eteläkorealainen öljytankkeri on matkalla Hormuzinsalmen läpi.

Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Etelä-Korean lipun alla purjehtiva tankkeri Universal Winner kulki aamupäivällä Hormuzinsalmen itäosassa, lähellä Omaninlahden suuta. Asiasta kertoi Etelä-Korean ulkoministeri Cho Hyun maan kansanedustajille.



Aluksen määränpäänä on Ulsanin kaupunki Etelä-Koreassa. Marinetrafficin mukaan tankkeri lähti matkaan Kuwaitista Persianlahdelta.



Viikkoja aiemmin Etelä-Korean operoima toinen alus vaurioitui pahoin lähellä Hormuzinsalmea.