MTV Uutiset näytti suorana Myyrä-sarjan julkistamistilaisuuden.
Myyrä-sarja palaa ruutuun tänä keväänä. Sarjassa tuttuun tapaan joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Heidän on ratkottava arvoituksia, luettava toistensa ajatuksia. Tehtävänä on selvittää, kuka on Myyrä.
Ohjelmaa luotsaa tulevalla kaudella Sointu Borg. Tuleva kausi on kuvattu Kreikan saaristossa.
Ohjelman kisaajat julkistettiin tiedotustilaisuudessa 19. helmikuuta kello 14.30 alkaen. MTV Uutiset näytti tilaisuuden suorana.
Tällä kaudella kisassa ovat mukana Timo Kahilainen, Hanad Hassan,