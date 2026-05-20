Iltalehti ja Uusi Suomi palaavat yhteen.

Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa ensi syksynä, Alma Media tiedottaa. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä ja sen digitaalista Plus Extra -palvelua. Muutos ei vaadi tilaajilta toimia – Uuden Suomen tilauksista tulee Iltalehden Plus Extra -tilauksia.

Uusi Suomi näkyy tulevaisuudessa Iltalehden palvelussa omana osionaan.

– Toimitusten yhdistäminen kokoaa kahden toimituksen osaamisen ja vahvistaa politiikan ja yhteiskunnallisen journalismin tarjontaa Iltalehden lukijoille. Yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt yhä laajemmin kansainvälisten alustojen kanaville, ja näemme tärkeäksi kehittää kotimaisia keskustelun areenoita, Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen sanoo tiedotteessa.

Aiempaa suurempi yleisö

Uuden Suomen päätoimittajan Jenni Tammisen mukaan yhdistyminen takaa aiempaa suuremman yleisön suositun blogipalvelu Puheenvuoron tavoittavuudelle.

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan Iltalehti tavoittaa viikoittain noin 2,7 miljoonaa ja Uusi Suomi noin 400 000 suomalaista.

Kyseessä on eräänlainen kotiinpaluu, sillä Iltalehti perustettiin lokakuussa 1980 sanomalehti Uuden Suomen iltapainokseksi. Päivälehti Uusi Suomi lopetti ilmestymisensä vuonna 1991. Uuden Suomen brändi herätettiin verkkomediana eloon vuonna 2007.