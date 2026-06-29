Poliisi luonnehtii miestä yhteistyökykyiseksi ja jatkaa tapahtumien selvittämistä.

Poliisi on jatkanut Pyhtään lapsen murhan yrityksen tutkintaa perinteisillä esitutkintatoimilla, poliisista kerrotaan.

Poliisin on määrä tehdä asiaan liittyen muun muassa teknistä tutkintaa. Epäiltyä tullaan tällä tietoa kuulustelemaan uudelleen luultavasti ensi viikolla.

Aiempi kuulustelu miehen kanssa sujui hyvin, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille. Hän luonnehtii miehen olleen poliisia kohtaan "kohtuullisen yhteistyökykyinen".

– Kyllä hän meille on ihan kohtuullisen hyvin pystynyt avaamaan niitä tapahtumia, Lindholm kertoo.

Poliisi ei kuitenkaan tässä vaiheessa halua julkisuuteen avata laajemmin miehen kertomuksia tai tutkinnassa jo selvinneitä asioita. Tilanne voi olla myöhemmin toinen poliisin varmistuttua tapahtumien taustasta tutkinnan myötä.

Epäilty soitti itse hätäkeskukseen

Noin 50-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata 8-vuotiaan poikansa Pyhtäällä. Poliisin mukaan mies yritti surmata lapsensa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 21.–22. kesäkuuta.

Poliisi sai tiedon teosta, kun epäilty ilmoitti itse asiasta hätäkeskukseen. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

1970-luvulla syntynyt mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä lapsensa murhan yrityksestä. Poliisin mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta.

Lapsella ei ole tällä hetkellä hengenvaaraa.