Vaarallinen ruokamyrkytys edelleen tappavan yleinen – botulismia aiheuttava bakteeri levittää voimakasta hermomyrkkyä ruokaan

Botulismi saadaan, kun nautitaan elintarviketta, jossa alun perin kestävässä itiömuodossa prosessoinnista säilynyt botulismibakteeri on itänyt ja kasvunsa aikana tuottanut neurotoksiinia elintarvikkeeseen. Yleensä ruokaa on tällöin säilytetty väärissä olosuhteissa ja se on syöty kuumentamatta.