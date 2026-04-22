Ihmisen käyttämät lääke- ja huumausaineet näkyvät jo hälyttävästi esimerkiksi luonnonlohissa.

Tutkijat ovat entistä enemmän huolissaan vierasaineiden ja etenkin huumeaineiden pitoisuuksista vesissä. Lääkeainejäämiä esiintyy viimeaikaisten globaalien tutkimusten mukaan vesiympäristössä kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2025 julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että Euroopan vesistä löytyy etenkin kokaiinia, synteettistä opioidi tramadolia sekä kodeiinia.

Vesistä löytyy myös muita lääke- ja huumeaineita, kuten MDMA:ta, fentanyyliä, metadonia ja morfiinia.

Ruotsalaistutkijat altistivat lohenpoikasia tutkimustarkoituksessa kokaiinille ja pyrkivät selvittämään huumausaineen vaikutuksia kalan käyttäytymiseen.

Lohet vapautettiin Ruotsin toiseksi suurimpaan järveen Vätterniin ja niitä seurattiin kahden kuukauden ajan.

Kokaiinilohet eivät rauhoittuneet

Tutkimuksissa havaittiin, että kokaiinille altistetut lohet eivät rauhoittuneet lohille tavanomaiseen tapaan. Altistetut kalat olivat seurantajakson lopussa aktiivisempia.

Kalat uivat myös kauemmas verrokkiryhmään verrattuna. Tutkimuksessa altistettiin kaloja myös metaboliiteille eli aineenvaihduntatuotteille. Niille altistetut kalat uivat jopa kaksi kertaa kauemmas.

– Ne saattavat joutua huonompaan kuntoon tai niiden on ehkä kompensoitava tilanne etsimällä paljon enemmän ravintoa, mikä tarkoittaa, että ne viettävät enemmän aikaa saalistajien ympäröimänä, tutkija Ruotsin maataloustieteellisestä yliopistosta kertoo.