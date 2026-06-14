Janni Hussi paljastaa pakastaneensa munasolujaan.

Rallikartturi ja sosiaalisen medianvaikuttaja Janni Hussi, 34, kertoi 4. kesäkuuta hänen ja Sointu Borgin, 33, Sana on vapaa -podcastissa pakastaneensa monasolujaan joulun tienoilla ja avaa kokemustaan pistoksista ja toimenpiteestä.

Hän kertoo olevansa tällä hetkellä ison kysymysmerkin äärellä lapsiasian suhteen.

– Minä en ihan oikeasti tiedä, mitä minä tämän asian kanssa haluaisin tapahtuvan, Hussi sanoo.

Hän korostaa, että munasolujen pakastaminen oli hänelle tapa antaa itselleen vaihtoehto, ei päätöstä.

Janni Hussi rauhoittelee kaikkia piikkikammoisia. Hän joutui pistämään itseensä hormonipistoksia parin viikon ajan munarakkuloiden kasvattamiseksi.

– Jos kärsit piikkikammosta, niin sinä pystyt siihen, koska minäkin pystyin.

Hän kertoo pistäneensä ensimmäisen pistoksen yksin kotonaan. Gynekologilla hän sai kehuja munasarjoistaan.

– Kauniit ja eloisat munasarjat, Hussi paljastaa.

Hän kuvailee munasolun keräystoimenpidettä avoimesti.

– Sehän otetaan semmoisella neulalla. Meganeula tungetaan tuolta toosasta sisään ja sitten imastaan ne kehittyneet (munasolut).