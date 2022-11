Will Smith avautui ensimmäistä kertaa haastattelussa Oscar-kohusta: "Se oli raivoa, jota oli padottu todella pitkään"

– Olin mennyttä. Se oli raivoa, jota olin padonnut todella pitkään. Veljenpoikani on yhdeksänvuotias. Hän on suloisin pieni poika. Tulimme kotiin. Hän oli valvonut myöhään nähdäkseen setänsä Willin, istumme keittiössäni ja hän on sylissäni ja hänellä on Oscar-palkinto ja hän kysyi: ”Miksi löit sitä miestä, Will-setä”. Helvetti. Miksi yrität kiusata minua, Smith jakoi ajatuksiaan.