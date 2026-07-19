NHL:ssä pelaava Chicago Blackhawks ja supertähti Connor Bedard ovat tehneet viiden vuoden mittaisen jatkosopimuksen.
Bedard kuittaa jatkosopimuksestaan 15 miljoonan dollarin kausiansiot. Hänestä tulee NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin pelaaja.
21-vuotiasta Bedardia on jo vuosia pidetty yhtenä maailman lahjakkaimmista pelaajista. Nuorukainen on pelannut NHL:ssä jo 219 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt 203 (75+128).
Bedard loukkasi aiemmin heinäkuussa olkapäänsä ja joutui leikkaukseen. Chicago kertoi Bedardin olevan ennakkotietojen mukaan sivussa noin neljä kuukautta.