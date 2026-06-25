Lahtelaismies löytyi porraskäytävästä vakavasti loukkaantuneena viime viikolla.
Poliisi epäilee asikkalalaisen miehen yrittäneen murhata toisen miehen Lahdessa torstaina 18. kesäkuuta.
Lahtelaismies löytyi asuintalonsa porraskäytävästä vakavasti loukkaantuneena.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 25. kesäkuuta asikkalalaisen 22-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.
Tämänhetkisten tietojen perusteella teko on kohdistunut yksittäiseen henkilöön, eikä tapahtumasta ole aiheutunut vaaraa sivullisille.
Syyte on nostettava 30. syyskuuta mennessä.