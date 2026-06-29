Poliisi epäilee isää väkivallasta ja tapon yrityksistä muita perheenjäseniään kohtaan Lahdessa.
Poliisi on ottanut 46-vuotiaan miehen kiinni tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä epäiltynä. Poliisin mukaan perheenisä vahingoitti perheen äitiä veitsellä ja oli väkivaltainen myös paikalla ollutta alaikäistä lastaan kohtaan.
Hämeen poliisi hälytettiin Lahteen Launeen kaupunginosaan lauantaina 27. kesäkuuta noin kello 4.30.
Miestä esitetään vangittavaksi tiistaina.
Lauantaina illalla Hämeen poliisi sai hälytyksen toisestakin henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta Lahdessa.
Poliisipartio löysi Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan seurauksena.